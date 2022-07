Calciomercato Cagliari, Makoumbou ok. Cioffi e il Verona beffano la Samp!

Quando ha firmato il contratto con il Cagliari, Fabio Liverani sapeva a cosa sarebbe andato incontro. I tifosi del Cagliari, invece, speravano che le dichiarazioni di Capozucca nell'ultima famosa conferenza stampa di fine stagione non fossero delle promesse e invece Giulini le sta mantenendo tutte.

Joao Pedro andrà in Turchia. O, per lo meno, questo è quanto è stato dichiarato da Sport Mediaset. Il Fenerbahçe, secondo quanto riportato dai nostri colleghi, verserà 6.5 milioni di euro nelle casse del Cagliari. Ma non sarà l'ultima imminente grande cessione da parte di Giulini. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.