Crotone – Maxi Lopez, c’è già aria di addio

Pare sempre più probabile l’ipotesi di un divorzio tra Maxi Lopez e il Crotone. Ieri al termine della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Entella, il tecnico Giovanni Stroppa ha comunicato che l’attaccante argentino non sarà convocato. Difficile infatti per il tecnico rinunciare alle ottime prestazioni della nuova coppia d’attacco Simy-Armenteros, visto anche lo scarso rendimento dell’ex Udinese: 8 presenze in 25 gare e un solo gol (su rigore) nella gara casalinga contro lo Spezia persa per 2-1. 9 panchine e 6 subentri per un totale di 297 minuti totali giocati. Per ben 14 giornate invece è rimasto fuori a causa di infortuni o cattiva forma.