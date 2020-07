Crotone, Maxi Lopez festeggia la A in aeroporto

“Serie A, Serie A, ce ne andiamo, ce ne andiamo in serie A”. Festa all’aeroporto di Pisa per i calciatori del Crotone, che nella prima serata erano stati impegnati sul campo del Livorno. Una gara vinta 5-1 ma che non bastava per la promozione aritmetica: serviva che lo Spezia non vincesse a Cremona, gara seguita su tablet e telefonini dai calciatori rossoblù al “Galileo Galilei” di Pisa in attesa del volo di ritorno. E al triplice fischio allo “Zini”, partita chiusa sullo 0-0, come “documentato” da un video pubblicato su Instagram da Maxi Lopez, è scattata la festa per un traguardo atteso due anni.