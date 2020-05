Empoli verso la conferma di Marino

Con ogni probabilità, sarà ancora Pasquale Marino a guidare l’Empoli nella prossima stagione. Arrivato a gennaio, la sua impronta si è sentita sugli azzurri, tanto che la squadra è stata capace di risalire la corrente, passando dalla zona playout fino ai margini di quella playoff. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di un rinnovo del tecnico siciliano. Marino ha firmato un contratto fino a giugno 2020, che poi diventerà fino ad agosto 2020, per via dello stop dovuto al Covid-19. Ancora non ci sono mosse ufficiali da parte della società, ma Corsi era stato piuttosto esplicito nelle ultime interviste: l’idea è quella di proseguire con Marino. Lo riporta empolichannel.it.

FONTE Tuttob.com