Frosinone, negativi i tamponi del gruppo squadra

Sollievo in casa Frosinone. La società fa sapere di “aver ricevuto, dall’Asl di competenza, i risultati dei tamponi effettuati in data odierna. Gli stessi hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra”. Ieri pomeriggio il Frosinone, che domenica sarà impegnato nell’andata dei playoff promozione contro lo Spezia, aveva annunciato che “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”.