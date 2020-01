Il punto sulla B: Colantuono va al Perugia

Questione di ore per Colantuono a Perugia. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra il tecnico e la dirigenza del club umbro, che si legheranno per i prossimi sei mesi (con opzione). Le firme slittano di qualche ora, in attesa dell’esonero di Massimo Oddo. Intanto Colantuono ha già fatto il punto sul mercato ed è pronto a ripartire da Perugia.

Tutino, c’è anche l’Empoli

Il Benevento va all’attacco. Inzaghi potrebbe avere presto a disposizione Moncini come grande regalo per la corsa alla A. La punta della Spal, dopo i contatti di ieri, è a un passo per 3 milioni più bonus. Nelle ultime ore sono stati trattati anche Donnarumma del Brescia e La Mantia del Lecce, prime alternative se dovesse saltare Moncini al fotofinish. E’ stato fissato per il 17 gennaio l’intervento di Antei dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il difensore verrà operato in Austria dal professor Fink, lo stesso che si è occupato di Chiellini mesi fa. Per Antei stagione finita visti i 6 mesi di stop e caccia a un sostituto. Sempre caldo il duello tra Ascoli e Crotone per Tutino (Verona, di proprietà del Napoli), sul quale c’è anche il Pordenone e ora si inserito anche l’Empoli, che ci punta forte. Il Crotone per la corsia di sinistra valuta D’Orazio del Cosenza; il club di Braglia per il centrocampo va su Coulibaly (Udinese) che piace anche al Trapani. (Gazzetta dello Sport)