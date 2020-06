Inzaghi da record: il Benevento è in A

Il Benevento nel suo Vigorito (purtroppo vuoto) batte 1-0 una Juve Stabia che non regala nulla e conquista la promozione con sette giornate di anticipo, eguagliando il record dell’Ascoli nel ’78. Bastava un punto, ne sono arrivati tre nonostante un tempo e mezzo giocato in dieci per l’espulsione di Caldilora.

E così al 90′ al Vigorito esplode la festa, prima a bordo campo con gavettoni e il tecnico costretto che si toglie la maglietta e indossa quella con la A, poi con la squadra in pullman portata in trionfo in giro per la città.