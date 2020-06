La Serie B saluta l’ingresso di Monza, Vicenza e Reggina

Il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina. che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. Nel Girone A il Monza di Brocchi era primo a +16 sulla Carrarese, seconda. Stessi punti (61) per il Vicenza nel Girone B, mentre la Reggina ha staccato il pass nel Girone C con 69 punti in 30 partite.

La Lega Pro invece ripartirà con playoff e playout, per stabilire l’ultima promozione e le varie retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D.