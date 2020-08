Lo Spezia di Scuffet è in Serie A. E’ la prima volta in 114 anni di storia

Lo Spezia perde 1-0 nel ritorno della finale playoff (dopo aver vinto all’andata 1-0) contro il Frosinone che ha giocato meglio dei padroni di casa, soprattutto nel primo tempo, ma ad andare in Serie A sono i liguri grazie al miglior piazzamento in classifica in regular season.

Con 6 partecipazioni alla post season, lo Spezia è la squadra che ha disputato più playoff di tutte, senza mai ottenere la promozione. Fino ad oggi.

Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri parteciperanno a una stessa edizione della Serie A (Genoa, Sampdoria e Spezia).