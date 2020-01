Perugia: Massimo Oddo in bilico, tra i papabili c’è anche Colantuono

La sconfitta interna per mano del Venezia potrebbe risultare fatale alla permanenza di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia, così come conferma calciogrifo.it : “Passano i giorni e la posizione di Massimo Oddo si fa sempre più critica. Prima del rompete le righe la società avrebbe comunicato a tecnico e squadra l’intenzione di prendersi qualche giorno di riflessione. Un segnale evidente della volontà di cambiare. In attesa di ufficialità, il club avrebbe fatto i suoi sondaggi con alcuni allenatori. “.

Tra i papabili per l’eventuale successione a Oddo ci sarebbero – scrive La Nazione – anche l’ex tecnico bianconero Stefano Colantuono.

FONTE Tuttob.com