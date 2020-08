Pescara, oggi la firma di Oddo

Il Pescara ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Massimo Oddo a guidare gli abruzzesi nel campionato di Serie B 2020/21. Oggi la firma sul contratto (biennale). Lo riporta Alfredo Pedullà. Il destino di Oddo si è spesso incrociato con quello del Pescara: nel 2015 il tecnico conquistò la promozione in serie A alla guida del club abruzzese ed è retrocesso quest’anno in serie C col Perugia perdendo lo spareggio proprio col Pescara, fatto per cui il nuovo incarico ha scatenato la rabbia dei tifosi umbri che lo accusano di mancanza di tatto nei loro confronti.