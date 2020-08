Impresa Spezia che ribalta il 2-0 dell’andata e supera il Chievo per 3-1 in casa. I ragazzi di Italiano, grazie ai gol di Galabinov, Maggiore e Nzola, raggiungono la finale playoff di B per la prima volta, dopo averla sfiorata nel 2015 (si fermarono in semifinale contro il Trapani). In palio ora una storica promozione in A nella finale contro una tra Frosinone e Pordenone.