Playout Serie B – Il Pescara vince dal dischetto, il Perugia di Oddo retrocede in C

E’ una vera beffa quella che il destino ha riservato a Massimo Oddo che, nel 2016, con il Pescara, conquistò la promozione in Serie A attraverso i playoff. Oggi, da allenatore del Perugia, retrocede in C proprio per mano del Pescara. Dopo il 2-1 incassato all’Adriatico, il Grifo di Oddo vince con lo stesso risultato in rimonta al Curi (gol di Kouan e Melchiorri) e allunga la sfida ai supplementari, ma la retrocessione arriva dagli undici metri: Iemmello e Bonaiuto sbagliano, Masciangelo no: Perugia in Serie C, Pescara di Sottil in B.