Serie B, finale playoff: Super Scuffet, Frosinone battuto in casa 1-0

Spezia a 90 minuti dalla storia: batte 1-0 il Frosinone allo Stirpe e si avvicina alla prima promozione in A. Il vantaggio arriva dopo 20 minuti: Maggiore inventa, Gyasi finalizza. La vittoria passa anche da un paio di interventi decisivi del suo portiere. Nel primo tempo è bravo a respingere un bel destro di Gori da fuori area, mentre nella ripresa respinge un tiro insidioso di Tribuzzi con la manona. Classe ’96, titolarissimo, rinato quest’anno dopo la stagione al Kasimpasa (Turchia). Uno dei fedelissimi di Italiano, che adesso sogna. Al ritorno il Frosinone dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare la promozione. Appuntamento al ‘Picco’ giovedì 20 agosto per il ritorno (ore 21.15).