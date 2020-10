Serie B, il Brescia sogna Asamoah

Kwadwo Asamoah, classe ’88 e ad oggi svincolato, potrebbe ripartire dalla serie B. Sull’esterno ghanese infatti, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe l’interesse di una società a sorpresa: il Brescia di Cellino, alla ricerca di una svolta per riprendere il cammino verso la A. L’inizio di stagione per le Rondinelle è cominciato in salita: un solo punto in due partite, il che ha spinto la società lombarda a dare il benservito a Delneri e richiamare in panchina Diego Lopez. E magari ripartire anche da un giocatore blasonato come l’ex Udinese.