Serie B, sfida decisiva tra Vicenza e Pisa, Stramaccioni pronto al subentro

Sarà una sfida molto delicata quella di sabato tra Vicenza e Pisa. Le due squadre, che occupano rispettivamente la penultima e terzultima posizione, hanno l’imperativo di vincere – in vista dello scontro diretto del prossimo weekend – per svoltare il campionato. Per Mimmo Di carlo e Luca D’Angelo è vietato sbagliare: nel prossimo incrocio uno dei due dovrà portare necessariamente a casa i 3 punti per mantenere la panchina. Nel caso di una sconfitta di una delle due squadre nella sfida diretta di sabato al Romeo Menti, potrebbe essere chiamato a risollevare le sorti della perdente Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico Udinese, dopo l’esperienza in Iran, è attualmente senza squadra e potrebbe ripartire proprio dalla B.

FONTE Seriebnews.com