SOCIAL Pordenone-Venezia: Don’t stop the Derby!

Pordenone-Venezia, l’attesissimo derby di B che si sarebbe dovuto giocare ieri sera in posticipo, si è disputato lo stesso attraverso l’adesione delle squadre alla campagna #DistantiMaUniti presentata da Luca Strizzolo per i Ramarri e Samuele Longo per i Leoni.

A “guidare” il gruppo i due capitani: Mirko Stefani e Marco Modolo che introducono i video dei compagni impegnati in faccende più o meno domestiche. Si vedono Pasa e Aramu rifare il letto, Misuraca e Cremonesi fare “sollevamento figli”, De Agostini e Fiordilino stirare la maglia da gara. Chi ha vinto? Non c’è dubbio… tutti!