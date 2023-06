Muore Silvio Berlusconi a 86 anni / Addio a un pezzo di storia repubblicana

Silvio Berlusconi è ufficialmente deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente del Consiglio se ne va a 86 anni dopo essere stata una delle persone più importanti ed influenti di tutta la storia della Repubblica Italiana. Per raccontare la storia dell'imprenditore lombardo molto probabilmente non basterebbe un articolo di un milione di parole. In questo istante la cosa migliore è quella di dare le più sincere condoglianze ad una delle famiglie più influenti della nostra nazione. Allo stesso tempo, cerchiamo di raccontare quello che Berlusconi ha fatto nel mondo del calcio. La sua avventura inizia negli anni 80 quando divenne presidente dei rossoneri di Milano. Una squadra allestita a suon di milioni e che è riuscita a conquistare tutta l'Europa. Rendendo Berlusconi uno dei presidenti più vincenti di tutti i tempi. Solo sei stagioni fa è avvenuta la cessione delle sue quote, Silvio è riuscito a rendere i diavoli una delle squadre migliori di sempre. Nelle ultime annate non ha abbandonato il mondo del calcio, ma ha guidato il Monza dalla quarta categoria del calcio italiano fino ai margini della top 10 in Serie A. Se ne va un uomo di sport che ha segnato la storia del nostro paese.