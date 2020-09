Spadafora: “Dal 7 ottobre apertura in percentuale degli stadi al pubblico”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato novità dal 7 ottobre in merito alla riapertura degli stadi al pubblico. Queste le sue parole: “L’obiettivo, da qui al 7 ottobre quando verrà emanato il nuovo Dpcm, è quello di riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni. Assieme al Cts l’obiettivo è di non proseguire con un numero secco di spettatori, viste le diverse realtà, ma piuttosto di muoverci nel definire insieme anche alla Conferenza Stato-Regioni una percentuale rispetto alla capienza effettiva degli impianti consentendo l’ingresso di un numero di persone che possa far rispettare le norme, il distanziamento e la gestione dei flussi“.