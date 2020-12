Spadafora: “Lavoriamo alla riapertura degli stadi ma bisogna ancora attendere”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto durante i Gazzetta Sports Awards commentando la possibilità di riaprire gli stadi : “Dovremo attendere ancora un po’. I dati sono un po’ più confortanti, ma non ci consentono di riaprire gli stadi. Speriamo che le condizioni ce lo permettano. Stiamo lavorando a quest’apertura, ma anche alle palestre e al resto del mondo dello sport. Sarà importante quando sarà possibile, in sicurezza, far tornare la gente allo stadio, come sta accadendo in Inghilterra seppur con numeri ridotti. È diverso per chi vede le partite in tv, ma anche per chi gioca, i calciatori sono abituati a scendere in campo anche per la gente che li incita. Stiamo lavorando col Cts per una riapertura il prima possibile anche se ora è ancora troppo presto coi numeri che ci sono. Non faccio annunci ma sicuramente è un principio che condivido”.