Supercoppa Italiana – Si tornerà a giocare in Italia. Il 20 gennaio al Mapei Stadium

La finale di Supercoppa Italiana tornerà a giocarsi in Italia. Nell’assemblea di Lega di ieri è arrivata la decisione di far disputare la gara tra Juventus e Napoli in territorio nazionale. La sfida si svolgerà a Reggio Emilia il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium, stadio di casa del Sassuolo. L’ultima volta che la finale si è giocata in Italia era il 13 agosto 2017, in quel caso la gara si disputò allo Stadio olimpico di Roma e la Lazio vinse per 3-2 sulla Juventus, mentre è sempre la squadra di Lotito il club campione in carica, avendo vinto la finale dello scorso gennaio proprio contro la Juventus in Arabia Saudita.