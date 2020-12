Tacchinardi: “Juve, steccare con l’Udinese sarebbe molto grave”

UDINE – Domenica sera l’Udinese sfiderà la Juventus di Andrea Pirlo all’Allianz Arena. Un match dalle mille insidie per entrambe le formazioni bianconere. I piemontesi hanno chiuso l’anno con una pesante sconfitta contro la Fiorentina per 3 a 0, mentre i friulani hanno perso di misura contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Ma i due club vogliono e necessitano la vittoria. Seppur con motivi diversi. La Juventus, aver perso contro i viola e i tre punti contro il Napoli (la partita dovrà essere rigiocata), dista ben 10 punti dal Milan primo in classifica, occupando la sesta posizione in classifica. Diversa la situazione dell’Udinese: la formazione bianconera è dodicesima in classifica con quindici punti, nove in meno rispetto ai campioni d’Italia e prossimi avversari. In vista del match delle 20.45 del 3 gennaio è intervenuto ai microfoni di Maracanà, in onda sulle frequenze radiofoniche di TMW Radio, l’ex centrocampista della Juve e della Nazionale Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista, oggi opinionista, ha parlato del primo match del 2021 e delle difficoltà della formazione di Torino nella lotta per lo scudetto. Nella sua analisi l’ex giocatore ha parlato delle capacità della squadra ponendo un solo dubbio: ovvero se il tecnico bianconero abbia la forza mentale per risollevare i piemontesi.

Le parole di Alessio Tacchinardi a TMW Radio

Ci crede a un’eventuale rimonta della Juventus? – “Si, ci scommetterei. E’ vero che Inter e Milan viaggiano su numeri importanti, ma questa squadra, quando viene criticata riesce a fare qualcosina di più. L’unico dubbio è sapere se Pirlo ha la forza mentale per portarla fuori da una situazione del genere. Se Pirlo riuscirà a trovare la chiave giusta, ha la squadra più forte“.

Passato Capodanno, si riparte subito con la Serie A. Vi aspettate sorprese? – “Dico il Benevento che incontrerà il Milan. Occhio a Juve-Udinese, abbiamo visto cosa è successo con la Fiorentina e sui bianconeri ci sarà una pressione enorme. Steccarla sarebbe molto grave”.

