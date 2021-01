The Sun – Non solo Inter su De Paul. Interesse da parte di due club inglesi

Ultime notizie Udinese

MILANO – “Conte mi vuole a Milano? Ovviamente fa piacere che un grande allenatore come lui sia interessato, io però sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia. So che puntano molto su di me e sento la loro fiducia. Il mio modo di dimostrare rispetto nei loro confronti è quello di avere la testa esclusivamente qui ed essere un esempio per tutti, poi quello che succede fuori non dipende da me. Io sono concentrato su ciò che devo fare in campo e penso solamente all’Udinese, dando tutto in ogni partita. Il mio procuratore si occupa del resto. Da parte mia bado solo alle prestazioni che devo mettere in campo per aiutare la squadra. La stagione è ancora lunga, abbiamo un obiettivo da raggiungere che è la salvezza e voglio continuare a dare il mio contributo” queste le parole di Rodrigo De Paul ai microfoni di Sky Sport che sembrano allontanare il trasferimento all’Inter dell’argentino.

Eppure il club friulano ora deve guardarsi dagli attacchi di altri due club. Entrambi inglesi. Si tratta del Liverpool e del Leeds. La squadra di Jurgen Klopp starebbe valutando l’ingaggio dell’ex Valencia provando a battere i nerazzurri e il Leeds. L’interesse del club campione d’Inghilterra potrebbe portare il club di Andrea Radrizzani a dare un’accelerata già in questa finestra di mercato. Il Leeds stava valutando e studiando De Paul cercando di capire se portare in Inghilterra l’argentino ora o in estate. Ma con i Reds che lo stanno valutando….

A riportare la notizia è il tabloid inglese The Sun che sottolinea come De Paul preferirebbe un’avventura in Premier League piuttosto che un’altra in Italia. L’ampio interesse per il capitano dei friulani rende felice l’Udinese che valutano De Paul almeno 40 milioni di euro. E in caso d’asta la cifra da incassare potrebbe essere molto più alta.