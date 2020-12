Torino-Udinese: 7 gare interne senza successi. A 8 si eguaglia un record

Un successo casalingo del Torino in Serie A, fatta eccezione per i due impegni di Coppa Italia contro Lecce ed Entella, manca dal 16 luglio 2020. Era il Toro di Moreno Longo, che sconfisse il Genoa per 3-0 ipotecando la salvezza, grazie alle reti di Bremer, Lukic e Belotti. Purtroppo, stando a quanto riporta toronews.net, lo Stadio Grande Torino non ha visto più vittorie della sua squadra. Infatti, nello scorso campionato, il Club granata terminò la stagione pareggiando 1-1 contro il Verona e infine perdendo 3-2 contro la Roma. Dall’inizio di questa nuova stagione, non è partito bene nemmeno Giampaolo, perché da quando è alla guida del club ha ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi; nell’ordine: Atalanta (2-4), Cagliari (2-3), Lazio (3-4), Crotone (0-0) e Sampdoria (2-2). Sono 7 le gare casalinghe di campionato senza conquistare i 3 punti. Come se non bastasse, se questo sabato contro l’Udinese non dovesse arrivare la vittoria, il Toro eguaglierebbe il suo record negativo. Il precedente storico vede il Torino a quota otto gare consecutive senza vittorie casalinghe, che risale al campionato di Serie A 2002/2003, quando i granata chiusero la stagione con un’amara retrocessione. Eguagliare questo score, significherebbe raggiungere un record negativo nella storia del Club. In quell’occasione le otto gare senza vittoria furono contraddistinte da 5 sconfitte e 3 pareggi, tutte nella stessa stagione contro: Juventus (0-4), Parma (0-4), Roma (0-1), Atalanta (1-1), Como (0-0), Inter (0-2), Modena (1-1) e Milan (0-3). Vincere sabato contro i friulani sarebbe importante per due ragioni: migliorare una brutta classifica e soprattutto, evitare di scrivere un altro record negativo in un 2020 assolutamente da dimenticare.