Torino-Udinese: Pereyra, il vecchio pallino di mercato del Toro

Sabato pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Torino–Udinese. Gara di campionato molto importante, dove saranno in paio punti salvezza. Nei bianconeri, salvo cambi di formazione, scenderà in campo “El Tucu” Pereyra, che in passato è stato più di una volta accostato al Club granata. Infatti, durante la sua permanenza al Watford, l’argentino è stato cercato con insistenza dal Toro, specialmente nei due anni della gestione di Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta toronews.net, il giocatore è sempre stato un pupillo dell’allenatore toscano, che tra l’altro, lo allenò nella sua esperienza sulla panchina del Watford. A seguito della retrocessione con gli Hornets (il soprannome del Club inglese) avvenuta nello scorso campionato, Pereyra ha scelto di tornare ad Udine, dove aveva già militato dal 2011 al 2014. Fra i tanti problemi che sta passando il Torino, i tifosi granata si augurano che questo mancato acquisto non diventi un rimpianto.