Torino-Udinese: riecco gli ex granata Bonifazi e Gabriele Cioffi

Stando a quanto scrive toronews.net, nella partita di sabato tra Torino e Udinese, non ci saranno tanti ex della giornata. Nello staff tecnico del Toro c’è Paolo Di Sarno, che oggi è l’allenatore dei portieri e che nella stagione 1992/93 militò nel club bianconero, dove era l’estremo difensore titolare della squadra; quell’anno raccolse 30 presenze. Tra le fila dell’Udinese invece, c’è un giocatore con un passato recente nel Club granata, trattasi di Kevin Bonifazi, difensore centrale cresciuto nella Primavera del Torino. Dopo varie esperienze in prestito, ha raccolto appena due presenze in prima squadra. Nello scorso mercato di gennaio è stato ceduto alla Spal, dell’allora direttore sportivo Davide Vagnati, alla modica cifra di 12 milioni con una percentuale sulla rivendita. Una delle poche plusvalenze raccolte dal Torino negli ultimi due anni. Il Club emiliano però è retrocesso in Serie B, anche se il giocatore è rimasto nella massima serie, proseguendo la propria carriera nell’Udinese, con il quale ha firmato durante la scorsa sessione estiva di mercato. Tuttavia, ad oggi sono solo due le presenze con i friulani, poiché nelle gerarchie di Gotti ci sono altri difensori.

Un altro ex Toro presente nell’Udinese è il vice allenatore Gabriele Cioffi, il quale ha giocato un anno solo in maglia granata. Era la stagione 2006/07, dove collezionò 18 presenze, realizzando una sola rete. Quella fu la sua unica stagione in Serie A. Subito dopo, Cioffi ha iniziato la carriera da allenatore.