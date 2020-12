Torino-Udinese: una gara fondamentale per il Toro

La Stampa ribadisce l’importanza della sfida di Serie A tra Torino e l’Udinese. “Udinese ancora spartiacque della stagione”, questo scrive il quotidiano. Arrivati all’undicesima giornata di campionato, la gara di oggi alle ore 18 è di fondamentale importanza per il Toro, perché la squadra di mister Giampaolo deve assolutamente trovare punti, in vista poi di un calendario che metterà di fronte i granata a Roma e Napoli in trasferta prima di Natale. L’unica vittoria in stagione dei piemontesi risale al 4 novembre scorso, nel recupero contro il Genoa. Esattamente come accadde nello scorso campionato, il Club friulano sarà lo spartiacque della stagione, perché la prima gara dopo il lockdown restituì i 3 punti al Torino, che mancavano da 8 turni. Stavolta come allora, il Toro si aggrappa all’unica certezza rimasta: il Gallo Belotti dai quasi 100 gol in granata.