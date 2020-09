UEFA, Ceferin: “La Supercoppa aperta al pubblico è un test per capire cosa fare in futuro”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha parlato dell’apertura al pubblico per la finale della Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia in programma il 24 settembre in Ungheria. Queste le sue parole in occasione dell’Assemblea Generale dell’ECA: “Non tutto è normale, ma presto lo sarà. Sei mesi fa tutto si è fermato, ma ora siamo qui. Dobbiamo essere ottimisti, il calcio è forte. La Supercoppa di Budapest sarà un test pilota che ci aiuterà a capire cosa possiamo fare“.