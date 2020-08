UEFA, Ceferin: “Speriamo di sfruttare la Supercoppa come pilota per vedere il ritorno dei tifosi alle partite”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha parlato della decisione di riaprire lo stadio al 30% della capienza, in occasione della finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Queste le sue parole: “Se da un lato è importante mostrare che il calcio può proseguire in momenti difficili, senza tifosi, dall’altro il gioco ha perso un tratto del suo carattere. Speriamo di sfruttare la Supercoppa come pilota per vedere il ritorno dei tifosi alle partite. Stiamo lavorando insieme alla Federazione ungherese e al loro governo per implementare le misure per garantire la salute di tutti coloro che prenderanno parte all’incontro. Non rischiamo con la salute delle persone”.