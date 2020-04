UEFA, ecco le competizioni e le gare cancellate per far proseguire i campionati

La UEFA attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota la cancellazione di alcune competizioni e gare per creare spazio affinché i campionato europei e nazionali possano essere portati a termine, quando la pandemia Coronavirus si attenuerà. Questo il comunicato ufficiale:

La UEFA ha comunicato in data odierna, dopo una video conferenza tra i segretari generali di tutte le 55 Federazioni associate, con le raccomandazioni del gruppo di lavoro creato il 17 marzo, di aver deciso che:

– Tutte le gare delle Nazionali maschili e femminili di giugno 2020 saranno postposte a data da destinarsi. Questo include i play-off di Euro 2020 e le qualificazioni per Euro 2021 femminile.

– Tutte le partite in calendario UEFA, incluse le amichevoli internazionali, restano postposte.

– E’ stata cancellata la fase finale dell’Europeo Under 17

– E’ stata cancellata la fase finale dell’Europeo Under 19 femminile

– E’ stata postposta a data da destinarsi la fase finale dell’Europeo Under 18 femminile

– L’Europeo Under 19 è stato rimandato

– Le finali di Futsal Champions League sono state rimandate

– Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono rinviate a ulteriore comunicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito.