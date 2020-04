UEFA, ecco le ipotesi per la ripresa delle coppe europee

Il Comitato Esecutivo della UEFA si riunirà giovedì 23 aprile per lavorare sulle date di ripresa di Champions League ed Europa League. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero già le possibili date per le italiane impegnate in Champions: Napoli e Juventus potrebbero giocare il 7 e l’8 agosto per gli ottavi di ritorno, mentre i quarti di finale si giocheranno l’11 e il 12, con le gare di ritorno tre giorni dopo. La finale di Champions ad Istanbul si giocherà presumibilmente il 29 agosto. Per quanto riguarda l’Europa League invece, che vede impegnate Inter e Roma il 2 e 3 agosto sarebbero le date utili per gli ottavi di finale. Giocando ogni tre giorni: quarti e semifinali sino alla data della finale di Danzica, che presumibilmente si disputerà il 27 agosto.