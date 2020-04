UEFA, Fair Play finanziari 2020/2021. Non sarà necessario presentare il bilancio

La UEFA a seguito della riunione di oggi con le federazioni calcistiche, ha deciso per lo stop del Fair Play finanziario per la stagione 2020/2021. Per la stagione prossima infatti non sarà obbligatorio presentare il bilancio, che verrà calcolato per il break-even del triennio. “La UEFAha sospeso le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020/21“.