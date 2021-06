Rivoluzione Uefa – Ufficiale: abolita la regola dei gol in trasferta

La Uefa ha optato per una vera e propria rivoluzione. La regola dei gol in trasferta è stata ufficialmente abolita

Redazione

Dopo anni di dibattito, adesso è ufficiale: dalla stagione 2021/2022 verrà cancellata la regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni Uefa per club. Una svolta epocale, una modifica che cambia completamente volto alle gare internazionali. Perciò, nel caso in cui due squadre si ritrovano con lo stesso numero di reti realizzate e subite in un incontro andata-ritorno, a passare il turno non sarà più il club ad aver realizzato il maggior numero di gol fuori casa. L'esito verrà deciso ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. La precedente norma era in vigore dal lontanto 1965.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale della Uefa. ''A seguito della raccomandazione della Commissione Competizioni Club UEFA e della Commissione Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi una proposta per rimuovere la cosiddetta regola dei goal in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club (uomini, donne e giovanili) a partire dalle gare fasi di qualificazione delle competizioni 2021/22''.

Le parole di Ceferin

Anche il presidente Uefa, Aleksander Ceferin ha accolto con soddisfazione tale decisione. ''La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni Uefa da quando è stata introdotta nel 1965.Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l'abolizione della regola.

Il suo impatto, peraltro, andava ormai contro il suo scopo originale. Infatti, dissuadeva le squadre di casa, specialmente nell'andata, dall'attaccare, perché temevano di subire un gol che avrebbe dato agli avversari un vantaggio cruciale. Altre critiche riguardavano il fatto che in caso di supplementari la squadra di casa fosse obbligata a segnare due volte in caso di gol di quella ospite. Il vantaggio di giocare in casa, ai giorni nostri, non è così significativo come era una volta''.