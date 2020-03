UEFA, mercoledì meeting con le 55 federazioni. All’ordine del giorno: calendari, stipendi e trasferimenti

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha comunicato alle 55 federazioni facenti parte dell’organo calcistico europeo, che mercoledì 1 aprile si terrà un meeting in videoconferenza. All’ordine del giorno dell’incontro ci saranno degli argomenti importanti da affrontare, in particolare la riprogrammazione di: calendari, stipendi dei calciatori e finestra di trasferimenti. Situazioni da affrontare per tempo, senza correre il rischio di incappare in incidenti futuri a causa della pandemia globale del COVID-19.