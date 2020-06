UEFA, si punta al ritorno del pubblico nelle gare europee

Il calcio prova a ripartire, in Italia lo farà questa sera con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si tornerà in campo, ma senza pubblico allo stadio, almeno sino alla prossima stagione. Ma secondo quanto riporta Il Messaggero la UEFA per le fasi finali brevi di Champions League ed Europa League vorrebbe riaprire parzialmente i cancelli degli stadi ai tifosi. La discriminante che sarà decisiva per la decisione finale dovrebbe arrivare dalla scelta delle sedi, con la Champions League che opterà quasi sicuramente per capitale del Portogallo Lisbona in vantaggio su Istanbul e Danzica. Mentre per l’Europa League si pensa alla Germania con Francoforte in testa. Tutto ciò sarà delineato nel Comitato esecutivo UEFA in programma il 17 giugno.