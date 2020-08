UFFICIALE, la Supercoppa Europea sarà aperta per il 30% di tifosi allo stadio

La UEFA l’ha ufficializzato poche ore fa, la finale di Supercoppa Europea tra la vincitrice della Champions League, il Bayern Monaco e la vincitrice dell’Europa League il Siviglia sarà la prima gara europea post pandemia che riaccoglierà i tifosi allo stadio. Lo stadio sarà aperto per il 30% della sua capienza. Questa la nota ufficiale della UEFA: “La Uefa ha deciso di permettere lo svolgimento della Supercoppa con un ridotto numero di spettatori, il 30% della capienza dello stadio, così da studiare l’impatto degli stessi sul protocollo Uefa Return to Play. E’ stato confermato che tutte le partite Uefa continueranno ad essere giocate a porte chiuse fino a nuove notizie, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo Uefa del 9 luglio. L’amministrazione Uefa continuerà a monitorare la situazione e consiglierà il Comitato Esecutivo qualora fossero necessari cambiamenti”.