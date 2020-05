E’ appena terminata l’assemblea della Lega Serie A, per stabilire il calendario della ripartenza. Si ripartirà il 13 e il 14 giugno con le due semifinali di Coppa Italia tra Inter-Napoli e Juventus-Milan, mentre il 17 andrà in scena la finale. Il 20 giugno via con i recuperi della 25′ giornata Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. La 27′ giornata andrà in scena nel turno infrasettimanale del 24 giugno.