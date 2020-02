VAR, Ancelotti: “Il challenge complicherebbe solamente le cose”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare delle nuove proposte in merito alla VAR. Ecco quali sono state le parole dell’ex allenatore del Napoli sulla possibile introduzione del challenge, richiesta dalla FIGC: “La VAR ha risolto problemi, alcuni invece stanno nascendo adesso. Resta il dubbio su chi decide e chi non decide. In Inghilterra decide il VAR, ma non penso che sia giusto. Il challenge? Non so se sia la strada giusta, si rischia di complicare ancora di più le cose. Non sono convintissimo: potrebbe essere una soluzione ma serve tempo”.