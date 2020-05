6 Maggio 1976, l’Orcolat sconvolse il Friuli ma non piegò il suo spirito: “A cosa serve piangere?”

Sono passati 44 anni da quella sera del 6 maggio 1976 quando in Friuli la terra tremò e niente fu come prima. Case crollate, quasi mille morti, un popolo in ginocchio. Centinaia di volontari raggiunsero i paesi colpiti per tendere una mano a quella gente che in silenzio, e grata per sempre, seppe rialzarsi restando ancora oggi l’esempio della ricostruzione.

“A cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere” a poche ore dal sisma le parole di una giovane donna colpita dalla tragedia mostrarono al mondo intero la dignità e la forza del popolo friulano.