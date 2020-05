Nel giorno della tragica ricorrenza del 6 maggio del ’76, lo stadio Friuli, così chiamato per commemorare i quasi mille morti vittime dell’Orcolat, si è illuminato con la bandiera Tricolore e quella del Friuli a trasmettere così il messaggio che il popolo friulano e l’Italia intera riusciranno a superare questo difficile momento così come in passato hanno avuto la forza di rialzarsi dopo la devastazione del sisma.