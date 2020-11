Argentina, Maradona ricoverato in ospedale

Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale a Rio de la Plata. Il popolare campione, che adesso allena il Gimnasia di Plata, già da giorni accusava debolezza e difficoltà motorie, ed era apparso visibilmente affaticato e rallentato durante la sua ultima uscita pubblica, in occasione del sessantesimo compleanno celebrato il 30 ottobre scorso, venerdì. El Pibe de Oro, rassicurano dall’Argentina, non deve il suo ricovero al Covid, da cui è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato.