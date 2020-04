CALCIO Coronavirus e ripresa: cosa succede in Europa

L’Olanda ha annunciato ieri ufficialmente che l’Eredivisie si ferma senza assegnazione del titolo, scatenando ovviamente polemiche a non finire e minacce di ricorsi, ma nei restanti maggiori campionati europei resta la paura di andare verso il disastro economico e quindi più o meno tutti hanno deciso di camminare verso la ripresa tanto più che l’UEFA, dopo le iniziali minacce di escludere dalle coppe europee i club appartenenti ai campionati interrotti, ha rivisto in questo modo le proprie decisioni:

Lo scenario ideale resta quello di completare le competizioni nazionali attualmente sospese, consentendo ai club di qualificarsi per le competizioni UEFA in base al merito sportivo nel formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese ricominciassero con un formato diverso, in modo da facilitare comunque le squadre a qualificarsi in base al merito sportivo. Pur facendo tutto il possibile per completare le competizioni nazionali, le Federazioni nazionali e/o le leghe potrebbero avere motivi legittimi per terminare prematuramente le loro competizioni nazionali, in particolare nei seguenti casi:

• esistenza di un ordine ufficiale che vieti gli eventi sportivi in modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare la stagione in corso in tempo utile prima che inizi la stagione successiva.

• insormontabili problemi economici che renderebbero impossibile la conclusione della stagione perché metterebbero a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della competizione nazionale e/o dei club.

Se una competizione nazionale viene prematuramente interrotta per motivi legittimi in conformità con le condizioni di cui sopra, la UEFA richiederebbe alla Federazione Nazionale interessata di scegliere le squadre per le competizioni UEFA per club 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20.

Ad oggi lo scenario nei principali campionati europei, in attesa delle imminenti decisioni governative che dovrebbero mettere l’ultima parola sulla ripresa della stagione, si presenta così:

SERIE A

La Serie A è in attesa del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’unico provvedimento certo al momento resta quello relativo agli allenamenti individuali. Questi ultimi, con tutta probabilità, verranno consentiti proprio a partire dal 4 maggio, mentre c’è ancora grande incertezza sulle date per la ripresa degli allenamenti collettivi e del campionato. Sono tre gli step che sta seguendo il ministro Spadafora prima di comunicare la data della ripresa degli allenamenti: confronto con il ministro della Salute, consultare il comitato tecnico scientifico del Governo, presentare una proposta al premier Conte. Intanto in Lega Calcio hanno studiato ipotesi di ripartenza della Serie A con il 14 giugno come data ultima o, in alternativa, si potrebbe riprendere anche il 21 giugno, sacrificando la Coppa Italia.

Dopo il fronte compatto del si in Assemblea di Lega, sono tornate a levarsi le voci dei contrari: Cellino ha esplicitamente detto che il campionato sarebbe falsato e che riprendere il 4 maggio è una follia, Ferrero invece non vuole mandare per un altro mese in ritiro i giocatori senza famiglia dopo quasi due mesi passati in quarantena. Gli scienziati del comitato scientifico sembrano indirizzati verso il no al ritorno in campo ma alla fine l’ultima parola spetterà al Governo.

BUNDESLIGA

La Bundesliga è pronta a ripartire. Secondo i giornali tedeschi, infatti, il campionato potrebbe riprendere il 9 maggio. Se l’ipotesi dovesse essere confermata la Bundesliga sarebbe il primo dei cinque grandi campionati a tornare in campo.

In caso di ripresa, come riferisce Der Spiegel, il Ministero del Lavoro della Germania ha emesso delle direttive in materia di sicurezza in cui, fra le altre cose, raccomanda ai calciatori di giocare con la mascherina per proteggersi dai rischi di contagio.