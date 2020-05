Calcio femminile, Usa: il giudice nega la parità di stipendio

Gary Klausner, giudice federale in California, si è pronunciato a favore della Federcalcio statunitense (Us Soccer) su uno dei punti più delicati della causa intentata da alcune calciatrici della nazionale, che hanno chiesto un risarcimento di oltre 66 milioni di dollari (60 milioni di euro) per discriminazione di genere. La causa portata avanti dalle calciatrici si fonda su due punti: la violazione dell’Equal Pay Act in quanto sarebbero pagate meno rispetto ai colleghi della nazionale maschile, e la discriminazione legata alle condizioni del posto di lavoro. Ma in merito al primo punto, il giudice Klausner ha bocciato le argomentazioni sulla discriminazione salariale mentre sull’altro nodo della questione il processo dovrebbe partire il 16 giugno prossimo. Molly Levinson, portavoce delle calciatrici statunitensi, ha già annunciato ricorso.