Conferenza Conte, i punti salienti della riapertura controllata

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa della fase 2 precisando che l’allentamento delle restrizioni non è un ‘liberi tutti’:

“All’interno delle Regioni sono consentiti gli spostamenti. Tra Regioni è consentito solo lo spostamento per esigenze lavorative, urgenza o motivi di salute.

Si può far visita a congiunti che non vuol dire fare party familiari.

Restano fermi il divieto di assembramento, il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine.

Chi presenta sintomatologia e febbre deve rimanere presso il proprio domicilio e avvertire il medico curante.

Consentiamo l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici ma con il rigoroso rispetto delle distanze. I Sindaci potranno disporre la chiusura delle aree dove non ci sarà il rispetto dei controlli.

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti e a porte chiuse.

Da rispettare la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attività sportiva, mentre basterà un metro per l’attività motoria.

In materia di cerimonie funebri c’è stata un’apertura. Dal 4 maggio sarà possibile con un massimo di 15 persone all’aperto e rispettando tutte le misure.

Dal 4 maggio consentiamo l’attività di ristorazione con asporto. Vietati assembramenti agli esterni dei locali, si entrerà uno alla volta e il cibo non si consumerà nelle vicinanze.

Riapriamo dal 4 maggio tutta la manifattura, il settore delle costruzioni e il settore del commercio all’ingrosso funzionale alla manifattura e alle costruzioni.

Il 18 maggio è in programma l’apertura del commercio al dettaglio. Con le dovute precauzioni anche musei, mostre e biblioteche, in programma anche la riapertura degli allenamenti di squadra.

Il 1 giugno è la data nella quale vorremmo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e le attività della cura della persona.

Faremo il possibile anche per intervenire per tempo con gli stabilimenti balneari.

Scuole chiuse fino a settembre? E’ complicato far convivere il diritto all’istruzione con la tutela alla salute. Non possiamo permetterci rischi tenendo conto anche dell’età media del personale docente.

Il Governo ha assunto un impegno preciso, quello di far svolgere i concorsi per far assumere migliaia di nuovi insegnanti.

Il rientro al proprio domicilio di residenza è consentito in ogni caso. L’autocertificazione? Nel momento in cui il regime degli spostamenti è limitato, è difficile abbandonarne il criterio”.