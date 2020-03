CORONAVIRUS Samir: “Brasiliani, state attenti!”

Il difensore brasiliano sull’emergenza Coronavirus in un video-messaggio a Sport TV Selection:

“La situazione in Italia è molto complicata, sono a casa da 15 giorni in quarantena. Mi aggiorno sulle notizie che arrivano dal Brasile e se qui in Italia il virus è in piena diffusione, vedo che anche da noi sta arrivando con forza. Chiedo ai brasiliani di stare molto attenti, qui la situazione è critica, noi giocatori non possiamo uscire di casa e facciamo la spesa online. Spero che in Brasile la gente capisca che il coronavirus non è uno scherzo, bisogna stare a casa altrimenti la situazione peggiorerà. La popolazione brasiliana è molto più numerosa di quella italiana, seguite le raccomandazioni del governo, restate a casa, chi pensa che sia una vacanza si sbaglia di grosso”.