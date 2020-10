Lo chiamavano tutti Nale. Predrag Naletilic ha segnato un’epoca, diventando il grand commis del calcio nella ex Jugoslavia. Nel 1983 il primo grande colpo in Italia. È con il suo fondamentale aiuto che Franco Dal Cin riesce a portare Zico in Friuli, terra a cui rimase sempre legato.

Fonte Gazzetta.it