Ecuador, LDU Quito in difficoltà a causa dell’ex Udinese Aguirre

Esteban Paz, manager del LDU Quito, ha espresso preoccupazione per la situazione finanziaria del club messa a dura prova dalla sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. “La perdita oggi è enorme in termini di botteghino” ha detto Paz a Mundo Deportivo, considerando che devono pagare “alte commissioni” all’Udinese per l’acquisto dell’attaccante uruguaiano Rodrigo Aguirre. “Con Rodrigo Aguirre abbiamo un grave problema perché dobbiamo continuare a pagare commissioni elevate all’Udinese“.

“E’ il momento di una riduzione programmata urgente, altrimenti potremmo avere gravi problemi sul piano economico. Abbiamo fatto tutto il possibile umanamente per sostenere la squadra, ma dobbiamo cercare di prendere decisioni che ci consentano di mantenere un equilibrio, speriamo arrivi per Aguirre un’offerta che ci risollevi”.