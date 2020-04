Ex Udinese, Armero: “Quella volta che da sonnambulo stavo per ammazzarmi”

L’ex giocatore bianconero ha parlato durante la diretta Instagram Live di GolCaracol.com ricordando alcuni episodi della sua carriera. “All’inizio è stato difficile perché l’America non aveva soldi. Non avevano modo di pagarci. Ma abbiamo dimostrato che eravamo dei campioni e grazie a ciò, il Palmeiras mi ha notato ”.

Armero ha assicurato che era un sogno diventato realtà, perché “il mio più grande idolo era Roberto Carlos. In Brasile mi hanno chiamato il Roberto Carlos nero. Per me è stato un privilegio ”.

Dopo essersi messo in luce nel calcio brasiliano, il salto nel Vecchio Continente: “Sono stato fortunato a competere con i migliori in Brasile e questo mi ha aperto le porte del calcio europeo. Nell’Udinese ho avuto la fortuna di fare un’ottima stagione. Sono stato in grado di adattarmi rapidamente assieme ai grandi giocatori di Serie A di quel periodo”, ha detto.

Armero ha poi raccontato un aneddoto con Camilo Zúñiga, suo compagno di stanza a Napoli.

“Sono un sonnambulo. Ero in stanza, dormivo e ho sognato che qualcuno entrava dalla finestra e rubava il portafoglio di Camilo, quindi ho iniziato a urlare. Poi ho visto che la persona stava per saltare dal balcone, e l’ho inseguito. Non mi sono ammazzato solo perché dormo nudo ed eravamo in inverno”, ha ricordato.

FONTE Gol.caracoltv.com