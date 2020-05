Ex Udinese – Isla potrebbe chiudere la sua carriera al River

Secondo il media turco Spor Arena, l’agente di Mauricio Isla ha avviato colloqui con il River. Il club argentino è infatti alla ricerca di un sostituto per il probabile partente Gonzalo Montiel, tuttavia non ha confermato le voci su un possibile arrivo del calciatore cileno. Di sicuro il futuro del terzino destro di 31 anni, che è legato al Fenerbahce dal 2017 da un contratto in scadenza a fine giugno, è lontano dalla Turchia e il giocatore non aveva escluso un riapprodo in Italia, magari proprio in Friuli. Ma ora il mercato potrebbe riportarlo in Sud America.