Ex Udinese – Manuel Iturra si ritira dal calcio

Manuel Iturra si ritira dal calcio. A 35 anni e dopo 17 anni di carriera professionale, il centrocampista cileno appende gli scarpini al chiodo. Iturra conosciuto da tutti come “Colocho”, cioè “riccio”, per la sua capigliatura crespa, nell’estate 2015 sbarcò all’Udinese a trentuno anni appena compiuti.

Colantuono lo schiera titolare nel debutto di campionato allo Juventus Stadium quando l’Udinese diventa la quarta squadra in quattro anni a espugnare il fortino bianconero in Serie A, e la prima in assoluto a battere la Juventus in trasferta all’esordio stagionale. Il tecnico continuerà a schierarlo con continuità ma in inverno verrà ceduto al Rayo Vallecano.